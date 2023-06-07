В Омске на бульваре Победы устанавливают новую детскую площадку за 3 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске на бульваре Победы подрядчик — ООО «ИГРА-СПОРТ» — начал установку новой детской площадки.

— Игровой комплекс будет состоять из девяти разновысотных взаимосвязанных площадок, соединенных между собой ступенями и мостиками, а также из горок, скалодрома и гимнастических элементов. Стоимость ансамбля детских игровых МАФов вместе с монтажными работами, согласно заключенному договору, составляет 2,8 миллиона рублей, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Напомним, детская площадка, ранее располагавшаяся на бульваре Победы, по итогам независимой экспертизы, которая была проведена по инициативе директора УДХБ Галины Зурнаджан, была признана небезопасной и демонтирована.

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