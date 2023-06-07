Выборы в Омской области пройдут 9 и 10 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выборы в Омской области пройдут в два дня: 9 и 10 сентября. На заседании Общественной палаты сообщили, что это сделано для удобства избирателей.

На 1696 избирательных участках будут работать 14,5 тысяч членов УИК. На каждом таком участке будет вестись видеофиксация. На выборах будет действовать система «мобильный избиратель».

Всего в регионе пройдет 20 избирательных кампаний. Это выборы губернатора, довыборы депутата Законодательного Собрания по 16 избирательному округу, выборы депутатов муниципальных Советов, сельских и городских поселений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru