На стелах на въезде в Омск появится надпись «Город трудовой доблести»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
На стелах на въезде в Омск, которые в ближайшее время должны отремонтировать, появится надпись «Город трудовой доблести». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
— Считаю такое дополнение нелишним, ведь наши предприятия и сегодня работают на благо России, выполняя поставленные государством задачи. Нанесение информации будет произведено в ходе предстоящего ремонта стел, — написал градоначальник.
Напомним, Омск был удостоен звания «Город трудовой доблести» в июле 2020 года.
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