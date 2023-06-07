На стелах на въезде в Омск появится надпись «Город трудовой доблести»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

На стелах на въезде в Омск, которые в ближайшее время должны отремонтировать, появится надпись «Город трудовой доблести». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

— Считаю такое дополнение нелишним, ведь наши предприятия и сегодня работают на благо России, выполняя поставленные государством задачи. Нанесение информации будет произведено в ходе предстоящего ремонта стел, — написал градоначальник.

Напомним, Омск был удостоен звания «Город трудовой доблести» в июле 2020 года.

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