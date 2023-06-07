В Омской области до конца июня продлен запрет на посещение лесов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вероятность возникновения пожаров в Омской области остается высокой. В связи с этим в лесничествах региона продлен запрет на посещение лесов. Запрет касается пешеходов и автомобилистов. Запрещено жечь хворост и сухую траву.

Так, с 7 до 25 июня запрет действует на территориях Большереченского, Исилькульского, Калачинского, Крутинского, Любинского, Муромцевского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного, Тюкалинского, Черлакского лесничеств и Тарского лесничества в Колосовском районе.

С 9 по 28 июня такой запрет действует на территориях Большеуковского, Васисского, Знаменского, Седельниковского, Тевризского, Усть-Ишимского лесничеств и Тарского лесничества в Тарском районе.

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