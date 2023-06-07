В Омске в августе начнут реконструкцию дороги по 10 лет Октября и Сыропятскому тракту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект реконструкции дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту, разработанный ООО «Автодорпроект», прошел госэкпертизу.

Согласно проекту, ремонтировать дорогу будут в два этапа: от границы города Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября, от строения № 190 по улице 10 лет Октября до путепровода по улице 10 лет Октября.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Первый этап реконструкции планируют начать в августе 2023 года и завершить до ноября 2024 года. Протяженность участка от границы города до строения № 190 по улице 10 лет Октября составит 3,98 километра. Стоимость работ в рамках первого этапа реконструкции оценивают в 1,08 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

— В ходе реконструкции дороги планируется расширить проезжую часть и устроить на ней разделительную полосу, построить линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки, а также благоустроить прилегающую к автодороге территорию. Сейчас идет подготовка документов для проведения отбора муниципальных образований с целью предоставления субсидии из бюджета Омской области на выполнение данных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, — сообщил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.

Отметим, по мнению властей, реконструкция дороги по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту должна улучшить транспортную доступность центральной части города и безопасность движения на данном участке дорожной сети.

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