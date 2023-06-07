Более 116 тысяч омичей отдали свои голоса за новые объекты благоустройства

Фото: Воскресенский сквер. 2ГИС

Завершилось голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году. Голосование проходило с 15 апреля по 31 мая.

116 212 омичей отдали свои голоса за обновление городских участков. Из них помощью волонтеров при голосовании воспользовались 60%.

Всего омичи могли проголосовать за 16 объектов. Однако большее количество голосов набрали 3 объекта. На первом месте оказался парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ — 23 174 голоса. Второе место досталось аллее Александра и Владимира Сазоновых — 16 505 голосов. На третьем месте – территория скверов «Выставочный» и «Воскресенский» — 11 868 голосов.

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