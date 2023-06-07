Росгвардейцы и полиция задержали 53 мигранта-нелегала на омских стройках

Фото: Управления Росгвардии по Омской области.

Сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области и полицейские в ходе рейдов по соблюдению миграционного законодательства РФ задержали на стройках в Омске 53 иностранца.

— В результате проведенной работы сотрудниками Росгвардии и полиции выявлено 53 административных правонарушения по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ - незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех мигрантов-нелегалов для дальнейшего разбирательства передали в Управление по вопросам миграции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru