В Омске рядового, который не вернулся из отпуска на службу, приговорили к 6 годам условно

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который вовремя не вернулся в воинскую часть.

Как было установлено в суде, рядовой Валентин Коновалов должен был вернуться из отпуска на военную службу 12 июля 2022 года в воинскую часть, однако не сделал этого. Только 17 марта 2023 года Коновалов добровольно прибыл в военный следственный отдел.

Суд приговорил военнослужащего к 6 годам условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru