Экс-руководитель «НоваТора» проиграл дело о привлечении его к субсидиарной ответственности

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Предприниматель из Омска, экс-владелец торговой сети «НоваТора» Арсен Пономарев не смог выиграть суд о пересмотре решения о привлечении его к субсидиарной ответственности. О привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности стало известно в феврале. Как пишет «Город55», Пономарев пытался оспорить вердикт Арбитражного суда, однако Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Заявление о привлечении Пономарева к субсидиарной ответственности в Арбитражный суд Омской области подал конкурсный управляющий ООО «НоваТор» Вардан Варданян. Он предложил привлечь к субсидиарной ответственности экс- главу фирмы и ее учредителя Арсена Пономарева еще в октябре прошлого года.

Управляющий считает, что по вине Пономарева компания понесла серьезные убытки. Долги компании насчитывают сотни миллионов рублей.

Отметим, что Арсен Пономарев подал в суд заявление о банкротстве в октябре 2021 года.