Омск РТС информирует об отключении ГВС

C 14.06.2023 до 27.06.2023 согласно утвержденного Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2023, будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Восточного луча ТЭЦ-5 и Западного луча ТЭЦ-2.

Прекращается ГВС потребителей: Окружная дорога, 20 лет РККА, 3-й Разъезд, Масленникова, Шебалдина, Съездовская, Красных Зорь, Лермонтова, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 26, 27-я Линии, 10 лет Октября, Куйбышева, Ермака, Б. Хмельницкого, 2-я Транспортная, Спортивный проезд, П. Ильичева, Серова, пр. Маркса, В. Иванова, Труда, Иртышская набережная, Рождественского, Привокзальный поселок.