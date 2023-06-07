При поддержке Омского НПЗ состоялся главный боксерский турнир Сибири

В Омске стартовал Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу имени Александра Малунцева. Турнир посвящен памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода и организован Федерацией бокса Омской области и Центром спортивной подготовки по боксу имени Алексея Тищенко. Поединки между лучшими боксерами Сибири пройдут с 6 по 10 июня в Центре единоборств.

Для участия в турнире собрались более ста профессиональных спортсменов из 10 сибирских регионов. Соревнования проходят в тринадцати весовых категориях у мужчин и двенадцати — у женщин. Победители получат медали, дипломы, ценные призы и смогут проявить себя на чемпионате России по боксу.

- Второй год Омск получает право проводить соревнования такого уровня, как чемпионат СФО по боксу среди мужчин и женщин. Это подтверждает высочайший уровень организации соревнований и престижность омского турнира среди спортсменов. Омский НПЗ внес весомый вклад в возрождение соревнований по боксу. Ежегодно благодаря предприятию множество российских боксеров привозят из Омска ценный спортивный опыт и яркие впечатления, — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест.

На турнире присутствовали прославленные спортсмены — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта России, Почетный гражданин города Омска Алексей Тищенко и заслуженный тренер РСФСР Леонид Киселев.

- Омский НПЗ уделяет особое внимание популяризации занятий спортом в регионе. Для решения этой задачи мы системно занимаемся развитием спортивной инфраструктуры и регулярно поддерживаем проведение мероприятий для спортсменов. Наше предприятие гордится тем, что поддерживает такой масштабный турнир. Благодаря этим состязаниям боксеры со всей Сибири могут получить путевку в большое спортивное будущее, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Масштабные соревнования дают стимул к дальнейшему развитию спорта в регионе. Турнир ежегодно проходит при поддержке омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Бои состоятся 7-9 июня в 14:00, финал и награждение – 10 июня в 16:00. Адрес проведения – ул. Вавилова, д. 45, корпус 2.