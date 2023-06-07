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НовостиПолитика7 июня 2023 3:34

Контроль нацпроектов и гуманитарная миссия: Сергей Шелест сообщил о работе реготделения партии «Единая Россия» в Омске

Секретарь омского отделения «Единой России» Сергей Шелест рассказал о текущей работе партии
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В социальных сетях омского мэра Сергея Шелеста появился пост с сообщением о проведенном накануне заседании местного отделения партии «Единая Россия». Напомним, что Сергей Николаевич является секретарем городского отделения политической силы. От регионального отделения на видеконференцсвязь также вышел секретарь областного отделения - Вадим Бережной, отмечается в сообщении.

- Обсудили с однопартийцами итоги 2022 года, определились с задачами на предстоящий период, - рассказал градоначальник.

В списке первоочередных Шелест назвал контроль реализации национальных проектов и проектов Народной программы ЕР, а также гуманитарную миссия в свете специальной военной операции.

Отдельным вопросом была обозначена подготовка к предстоящим сентябрьским губернаторским выборам в Омской области. Уделили внимание партийной дисциплине и работе в округах.