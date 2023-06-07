Аномальная жара принесла новую угрозу для омских посевов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне синоптики Обь-Иртышского управления гидрометеорологии сообщили об опасной напасти, накрывшей Омскую область.

- В связи с установившейся жаркой, сухой погодой в большинстве районов Омской области наблюдается агрометеорологическое опасное явление (АОЯ) «суховей», - сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Главный синоптик добавила, что суховей наблюдали на полях области с 31 мая по 2 июня. Для такого неблагоприятного явления, под угрозой которого находятся посевы региона, необходимыми условиями являются: высокая, выше +25 градусов, температура воздуха, низкая, менее 30 %, относительная влажность воздуха, и ветер скоростью более 7 метров в секунду. Суховей представляет опасность для озимых культур в период их цветения.

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