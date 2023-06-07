Хоценко в Москве обсудил вопрос строительства полигонов и предприятий по переработке ТКО в Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В своем телеграм-канале врио губернтатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в столице встретился с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. В ходе беседы поднимали вопросы нацпроекта «Экология» в регионе.

- Обсудили вопросы создания в нашем регионе полигонов и предприятий по переработке ТКО. Финансирование для них может предоставить ППК РЭО. Это очень важный вопрос для нашей области, держу его на личном контроле, - пояснил Виталий Хоценко.

Отметим, что в Омске идет масштабная работа по рекультивации четырех свалок. Одну, в Центральном округе, ликвидируют в этом году. Работа на остальных идёт по графику.

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