На выборы омского губернатора региональное отделение ЛДПР выдвинет Антона Макаленко

Фото: сайт партии.

Омское отделение партии ЛДПР определилось с кандидатом на выборах губернатора Омской области. В ходе заседания высшего совета ЛДПР была утверждена кандидатура местного координатора Максим Макаленко. Макаленко больше 10 лет трудится в сфере IT, руководит отделом продаж ООО «Анте». Ранее он уже баллотировался в депутаты Госдумы.

- Сегодня в Москве состоялось заседание высшего совета ЛДПР на котором была согласована моя кандидатура на предстоящие выборы губернатора Омской области. Это только первый этап, еще предстоит провести конференцию по выдвижению, подготовить документы, предвыборная кампания, - сообщил Макаленко в соцсетях.

8 июня омское заксобрания назначит выборы губернатора региона. Они пройдут в сентябре текущего года.

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