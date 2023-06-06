В Омске обустроят 307 тротуаров в 2023 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к ремонту и обустройству тротуаров на омских улицах. Дорожники обустроят 190 тротуаров возле социально-значимых объектов и многоэтажек. Еще 51 тротуар приведут в порядок в частном секторе.

Параллельно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики строят и ремонтируют новые широкие тротуары вдоль 10 дорог.

Список тротуаров, требующих ремонта, в рамках муниципальной программы города «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» были составлены не только по предписаниям контрольно-надзорных органов, но и по обращениям омичей.

До конца этого года в окружные администрации можно направить свои предложения по обустройству тротуаров и ремонту проездов в 2024 году.

Из городской казны на ремонт и обустройство тротуаров было направлено более 70 млн. руб.

Всего в Омске в 2023 году обустроят 307 тротуаров.

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