Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 23 июня

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области 23 июня пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На четырех этажах Конгресс-холла, который расположен в Омске по улице 70 лет Октября корпус 2, омские работодатели различных отраслей экономики представят вакансии и расскажут о возможностях трудоустройства.

Для второго этапа ярмарки трудоустройства омская служба занятости организует проведение новых площадок. Первая – для участников специальной военной операции и членов их семей.

Вторая новая площадка откроется для женщин с детьми. Омским мамам помогут в определении трудового потенциала, а также сформируют навыки в сфере карьерной грамотности. Для удобства организован детский уголок.

Третьей новой площадкой станет специальная секция для омичей с инвалидностью. Для этой категории соискателей пройдет тренинг по повышению мотивации трудоустройства.

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