В Омск на два дня привезут мощи великомученника Георгия Победоносца

Фото: 2ГИС

Омская Епархия сообщила о том, что с 11 по 12 июня в Омск доставят мощи покровителя воинов и защитников Отечества, святого великомученника Георгия Победоносца. Святыню разместят в Успенском соборе.

– В течение каждого дня пребывания ковчега в главном храме Омской митрополии у мощей святого великомученика будут совершаться богослужения, во время которых каждый желающий сможет присоединиться к общей молитве, — сообщили в епархии.

Всего за четыре месяца – с мая по сентябрь – мощи святого Георгия Победоносца побывают в 100 городах России – во всех 89 регионах страны.

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