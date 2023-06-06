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НовостиОбщество6 июня 2023 10:37

В Омск на два дня привезут мощи великомученника Георгия Победоносца

Мощи разместят в Успенском соборе
Елена УРМАНОВА
Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

Омская Епархия сообщила о том, что с 11 по 12 июня в Омск доставят мощи покровителя воинов и защитников Отечества, святого великомученника Георгия Победоносца. Святыню разместят в Успенском соборе.

– В течение каждого дня пребывания ковчега в главном храме Омской митрополии у мощей святого великомученика будут совершаться богослужения, во время которых каждый желающий сможет присоединиться к общей молитве, — сообщили в епархии.

Всего за четыре месяца – с мая по сентябрь – мощи святого Георгия Победоносца побывают в 100 городах России – во всех 89 регионах страны.

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