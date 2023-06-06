Омский минстрой выдаст 159 жилищных сертификатов детям-сиротам до конца июня

Фото: Александр ГЛУЗ

Минстрой продолжает выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам. С января 2023 года сертификаты получили 7 мобилизованных детей-сирот. В июне планируют выдать еще 159 сертификатов на приобретение жилья.

– Срок действия сертификата 5 месяцев. По условиям реализации сертификата, жильё должно быть приобретено на территории Омской области по договору купли-продажи жилого помещения. Государство оплачивает выбранную жилплощадь в размере более 2,7 млн рублей. При этом к сумме можно добавить материнский капитал, ипотеку и приобрести жилье большей площади, – пояснили в региональном минстрое.

Отметим, что Виталий Хоценко дал поручение продлить срок приема документов на получение жилищных сертификатов для всех детей-сирот до 1 июля, а для тех из них, кто является участником СВО, – до 1 августа.

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