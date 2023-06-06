Опасные вещества превысили норму содержания в воздухе из-за горящей свалки в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за горящей свалки в Омской области норму содержания в воздухе превысили опасные вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Пожар произошел в Калачинском районе 4 июня. Для отсыпки очага возгорания на место было отправлено 15 единиц техники.

- На утро 6 июня задымление еще присутствует, но с помощью просыпки очага грунтом огонь удалось потушить в первые сутки, - уточнили в минприроды.

Согласно данным эколаборатории, замеры в первой точке в 3 километрах от очага по ходу шлейфа выявили превышения: диоксида азота - 1,1, сероводорода - 1,13, РМ2,5 - 1,29, РМ10 - 1,09, фенола - 1,17. Во второй точке - в городе Калачинск на улице Заовражной превышений ПДК нет.

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