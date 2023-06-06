Муниципальный завод произвел асфальта, чтобы залатать 156 тысяч «квадратов» дорог Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Чтобы залатать 156 тысяч «квадратов» дорог Омска муниципальный завод произвел 20 тысяч тонн асфальта. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

По словам градоначальника, с марта месяца дорожникам удалось отремонтировать колоссальное количество участков. Само предприятие работает в круглосуточном режиме.

- Завод наращивает темпы производства асфальта для адресных программ: помимо аварийно-восстановительного ремонта, стартовали работы по обустройству тротуаров и проездов, а значит, требуется больше материала. Ежесуточная выработка составляет порядка 800 тонн и будет увеличиваться, — мэр.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru