Муниципальный завод произвел асфальта, чтобы залатать 156 тысяч «квадратов» дорог Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Чтобы залатать 156 тысяч «квадратов» дорог Омска муниципальный завод произвел 20 тысяч тонн асфальта. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
По словам градоначальника, с марта месяца дорожникам удалось отремонтировать колоссальное количество участков. Само предприятие работает в круглосуточном режиме.
- Завод наращивает темпы производства асфальта для адресных программ: помимо аварийно-восстановительного ремонта, стартовали работы по обустройству тротуаров и проездов, а значит, требуется больше материала. Ежесуточная выработка составляет порядка 800 тонн и будет увеличиваться, — мэр.
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