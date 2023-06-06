Виталий Хоценко назвал восемь объектов, которые благоустроят в Омской области в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Восемь объектов, которые благоустроят в Омской области в 2024 году, назвал врио губернатора Виталий Хоценко.
Список глава региона опубликовал в своем телеграм-канале, отметив, что в голосовании за территории благоустройства приняли участие 140 тысяч омичей.
- Благодарю каждого, кто не остался в стороне. Как будет преображаться Омская область, должны решать сами люди, - написал Хоценко.
Так, в следующем году под обновление пойдут:
- в Исилькуле — пешеходная зона по ул. Пригородная;
- в Калачинске — пешеходная зона по ул. Смирнова;
- в Таре — пешеходная зона по ул. Транспортная;
- в Красном Яре улица Октябрьская.
В Омске:
- парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ;
- аллея братьев Сазоновых;
- Выставочный и Воскресенский скверы.
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