Виталий Хоценко назвал восемь объектов, которые благоустроят в Омской области в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Восемь объектов, которые благоустроят в Омской области в 2024 году, назвал врио губернатора Виталий Хоценко.

Список глава региона опубликовал в своем телеграм-канале, отметив, что в голосовании за территории благоустройства приняли участие 140 тысяч омичей.

- Благодарю каждого, кто не остался в стороне. Как будет преображаться Омская область, должны решать сами люди, - написал Хоценко.

Так, в следующем году под обновление пойдут:

- в Исилькуле — пешеходная зона по ул. Пригородная;

- в Калачинске — пешеходная зона по ул. Смирнова;

- в Таре — пешеходная зона по ул. Транспортная;

- в Красном Яре улица Октябрьская.

В Омске:

- парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ;

- аллея братьев Сазоновых;

- Выставочный и Воскресенский скверы.

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