Пьяный омич за рулем «Тойоты» сбил опору ЛЭП на улице Суворова

Фото: Госавтоинспекция

На улице Суворова сбил опору ЛЭП пьяный омич за рулем «Тойоты». Об этом сообщила Госавтоинспекция.

- Водитель автомобиля «Тойота Лит Айс» мужчина 1984 г.р., двигаясь по ул. Суворова в направлении ул. Енисейская, в районе дома № 109 не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП, - уточнили в ГИБДД.

Водителя увезли с увечьями в больницу. Оказалось, что автомобилем он управлял будучи пьяным. теперь полиция проводит проверку.

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