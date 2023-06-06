В Омске до конца недели разрабатывают схему 556 парковок для электросамокатов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К концу недели в Омске должны появиться утвержденные места для парковки электросамокатов. Как сообщает БК55, всего в городе планирую утвердить 556 таких мест. А в перспективе их станет 905.

- 513 мест будут сданы в аренду кикшеринговой компании Whoosh, зашедшей на омский рынок пару лет назад, - сообщает источник.

Омские власти еще год назад акцентировали внимание на том, что собираются пополнять городскую казну, работая с сервисом. В этом году аренда участков под парковку средств индивидуальной мобильности в перспективе принесет в бюджет около 570 тысяч рублей. В 2022 году доходы от аренды составил 382 тысячи рублей.

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