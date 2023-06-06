Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции и внедрение технологически важных решений. По данным Росстата за январь — апрель 2023 года индекс промышленного производства Омской области составил 107,3 %. Это на 6,7 % больше общероссийского показателя и на 8,2 % выше показателя по Сибирскому федеральному округу. В Сибири по индексу промышленного производства Омская область на первом месте.

Рост промышленного производства в регионе можно объяснить увеличением выпуска на обрабатывающих производствах, индекс по которому в январе — апреле 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 108,5 % (по России — 102,9 %, по СФО — 103,2 %). Выросли объемы выпуска одежда, полиграфии, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, мебели. - Омская промышленность справляется с поставленными задачами и вызовами. За прошедший год ряд омских предприятий успешно внедрили на своих производствах российские решения. Некоторые из них многократно увеличили выпуск продукции, — подчеркнул глава региона Виталий Хоценко.