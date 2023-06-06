Маломерное судно перевернулось на Иртыше в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на Иртыше перевернулось маломерное судно. Об этом сообщили в омской транспортной прокуратуре.

- 05.06.2023 около 12 часов 30 минут местного времени на реке Иртыш в Большереченском районе Омской области при маневрировании произошло опрокидывание маломерного судна. В результате происшествия опасных последствий не наступило, - уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты надзорного органа проводят проверку по факту случившегося, а также анализируют исполнение федерального законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

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