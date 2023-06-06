Семь районов Омской области будут получать воду по расписанию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По расписанию будут получать воду семь районов Омской области. Об этом рассказали в региональном минэнерго.

Такая мера связана с увеличением забора воды местными жителями, которые расходуют ресурс для полива огородов.

График выглядит следующим образом:

В Исилькуле и Исилькульском районе с 6 по 10 июня:

- д. Гофнунгсталь, д. Пучково, с. Маргенау, д. Ивановка, д. Николайполь, п. Боевой, п. Южный: с 06:00 до 09:00; с 12:00 до 14:00; с 18:00 до 21:00

- д. Петровка: с 06:00 до 09:00; с 18:00 до 21:00

- с. Солнцевка: с 08:30 до 11:30; с 19:00 до 22:00

- п. Лесной: с 07:00 до 09:00; с 19:00 до 21:00

- НС ЦРБ: с 08:00 до 09:30; с 12:00 до 13:30; с 17:30 до 19:00

- НС ЛПДС, НС Жд больница, НС ПМК-108: с 06:00 до 09:00; с 12:00 до 14:00; с 18:00 до 21:00

В Москаленках и Москаленском районе с 6 по 10 июня:

- с. Гольбштадт, с. Клаус, с. Розенталь, с. Надеждовка, д. Нейфельд, с. Алексеевка: с 05:00 до 23:00

- р.п. Москаленки: с 05:00 до 14:00; с 17:00 до 23:00

В Марьяновке с 6 по 10 июня:

- р.п. Марьяновка: с 05:00 до 22:00

В Любино с 6 по 10 июня:

- р.п. Любино: с 06:00 до 14:00; с 18:00 до 22:00

В Называевске с 6 по 10 июня:

- г. Называевск: с 05:00 до 09:00; с 12:00 до 14:00; с 18:00 до 22:00

В Одесском районе с 6 по 8 июня:

- с. Желанное, Орехово, Цветково: с 06:00 до 24:00

- с. Одесское: с 06:00 до 24:00

- с. Побочино: с 06:00 до 24:00

- с. Благодаровка: с 06:00 до 24:00

- с. Славгородка: с 06:00 до 24:00

- Детский оздоровительный лагерь: с 06:00 до 24:00

В Шербакульском районе с 5 по 6 июня:

- р.п. Шербакуль 06.06.2023 с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 22:00

- с.Изюмовка с 12:00 до 19:00

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