Роспотребнадзор призвал омичей не пить опасный сидр

Фото: Мария ЛЕНЦ
Не пить опасный сидр призвало омичей региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
От алкогольного напитка под названием «Мистер сидр» погибло уже 16 человек, 19 находится в больнице.
Между тем, в Омске подобных случаев не выявлено. Однако покупателям лучше быть бдительнее. О фактах обнаружения опасного напитка просят сообщать в Роспотребнадзор.
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