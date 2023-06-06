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НовостиПроисшествия6 июня 2023 4:56

Роспотребнадзор призвал омичей не пить опасный сидр

В некоторых регионах страны уже погибли 16 человек
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Не пить опасный сидр призвало омичей региональное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

От алкогольного напитка под названием «Мистер сидр» погибло уже 16 человек, 19 находится в больнице.

Между тем, в Омске подобных случаев не выявлено. Однако покупателям лучше быть бдительнее. О фактах обнаружения опасного напитка просят сообщать в Роспотребнадзор.

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