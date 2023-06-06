В Ленинском округе Омска 3 июня зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Ленинском округе Омска в минувшую субботу, 3 июня, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.

— 3 июня 2023 года содержание формальдегида составило 1.1 ПДК в Ленинском округе города Омска, — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Отметим, постоянное вдыхание формальдегида может стать причиной развития хронических форм бронхита и бронхиальной астмы.

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