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НовостиОбщество6 июня 2023 3:03

В Омске на День России с бесплатным концертом на Соборной площади выступит Ирина Дубцова

Она исполнит для омичей свои главные хиты, в частности и патриотические песни
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: соцсети Ирины Дубцовой.

Фото: соцсети Ирины Дубцовой.

В Омске на День России, 12 июня, на Соборной площади с бесплатным концертом выступит победительница «Фабрики звезд — 4», певица Ирина Дубцова.

Как сообщили в пресс-службе минспорта Омской области, Дубцова исполнит для омичей свои главные хиты, в частности и патриотические песни. Начало концерт в 20:00 на Соборной площади.

Напомним, в 2022 году на День России для омичей с концерт выступил солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

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