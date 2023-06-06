В омских Нефтяниках нашли тело 14-летнего школьника

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в минувшее воскресенье, 4 июня, возле одного из домов в Советском округе было обнаружено тело подростка. Об этом сообщает «СуперОмск».
Согласно предварительной версии, 14-летний школьник сорвался с пожарной лестницы. К моменту приезда медиков ребенок скончался.
Напомним, ранее в центре Омска произошло резонансное убийство 19-летнего студента колледжа.
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