Виталий Хоценко требует найти инвесторов для развития районов Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Для развития районов Омской области найти инвесторов требует врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве.

При посещениях сёл региона он увидел высокий экономический потенциал. Поэтому хочет реализовать его на все 100%. Правда, для развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами. В связи с этим он поручил заместителю председателя правительства региона Андрею Шпиленко изучить инвестиционный потенциал районов области.

- Задача Андрея Викторовича — обеспечить инвестиционную привлекательность региона. Прошу вас, Андрей Викторович, изучить инвестиционный потенциал районов. Познакомьтесь с каждым главой района и постарайтесь привлечь инвесторов по те задачи, которые стоят перед районами, - отметил Хоценко.

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