Мэрия Омска снесет семи самовольных построек на территории города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории города семь самовольных построек снесет мэрия Омска. Об этом сообщает департамент архитектуры.

- Если лица, незаконно построившие здание, не примут меры по его сносу в течение пяти месяцев, снос незаконного строения будет осуществлен за счет бюджета, - уточнили в профильном ведомстве.

Один из самостроев расположен по улице Б. Катышева, 62 в Кировском округе. Впереди ликвидация строений площадью 161,1 кв. м и 90,5 кв. м северо-западнее дома № 191 по улице 10 лет Октября, далее - вблизи дома по улице Лермонтова, также возле дома по Сибирскому проспекту, 20/2 и еще расположенный в 47 м западнее дома по улице Панфилова, 12 и помещение в СНТ «Взлёт».

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