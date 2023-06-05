Заксобрание назовет день выборов омского губернатора уже на этой неделе

Фото: Мария ЛЕНЦ
Уже на этой неделе день выборов омского губернатора назовет Заксобрание. Пленарное заседание регионального парламента пройдет 8 июня.
Это позволит официально дать старт предвыборной кампании и назвать всех кандидатов на пост главы региона. В целом, формально дата уже известна - это 10 сентября. Но, может быть, по каким-то причинам она будет изменена.
Напомним, после ухода предыдущего главы региона Александра Буркова Омской областью руководит врио губернатора Виталий Хоценко. Ранее он возглавлял правительство ДНР.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru