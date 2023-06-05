Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как идет работа над памятником Ивану Бухгольцу

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, как идет процесс отливки памятника основателю города Ивану Бухгольцу.

Скульптуру сейчас изготавливают в мастерской Михаила Минина в Екатеринбурге. На данный момент, как сообщает градоначальник, в бронзе были выполнены четыре рельефа для постамента.

— Помимо рельефов, готов плинт — элемент основания, ноги и часть фигуры конной статуи. Автор и скульптор проекта Михаил Павлович Минин лично контролирует процесс, — написал Шелест.

Напомним, памятник отцу-основателю Омска планируют открыть в День города. Он будет установлен на Иртышской набережной в районе магазина «Океан».

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