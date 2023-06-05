Виталий Хоценко поручил найти новые инвестиционные ниши для районов Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 5 июня, на оперативном совещании врио губернатора Виталий Хоценко поручил зампредседателю правительства Омской области изучить инвестиционный потенциал районов области Андрею Шпиленко.

— В ходе посещения муниципальных районов я вижу их значительный экономический потенциал. Для дальнейшего развития территорий нужны люди, которые будут заходить с новыми инвестиционными проектами. Нужно искать новые инвестиционные ниши, — отметил Хоценко.

Изучением возможностей муниципальных районов и поиском новых инвестиционных ниш займется Андрей Шпиленко совместно с отраслевыми органами исполнительной власти, Агентством развития и инвестиций Омской области, главами районо.

— Задача Андрея Викторовича — обеспечить инвестиционную привлекательность региона. Прошу вас, Андрей Викторович, изучить инвестиционный потенциал районов. Познакомьтесь с каждым главой района и постарайтесь привлечь инвесторов по те задачи, которые стоят перед районами, — сказал глава региона.

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