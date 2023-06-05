Волонтеры Омского НПЗ убрали 12 гектаров территории на береговой линии Иртыша

Сотрудники предприятия приняли участие в экологической акции по уборке прибрежной территории Иртыша «Прозрачные реки, чистые берега». Акция была приурочена к Всемирному дню защиты окружающей среды. На призыв к участию в масштабном субботнике откликнулись более 60 человек.

Сначала сотрудники ОНПЗ провели уборку в прогулочной зоне микрорайона «Пригородный», а затем на береговой линии у гостиницы «Иртыш». Волонтерам удалось очистить от бытового мусора 12 га территории.

«Сотрудники Омского НПЗ занимают активную позицию в вопросах охраны окружающей среды. Мы заинтересованы в повышении качества жизни в регионе: предприятие активно внедряет природоохранные технологии, поддерживает экологические инициативы жителей Омска и проводи свои экоакции. Волонтеры ОНПЗ стараются сделать более комфортными общественные пространства для отдыха омичей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ ежегодно инициирует подобные акции, а также занимается озеленением города. Этой весной сотрудники предприятия высадили деревья в Советском парке. Для этого они заранее провели сбор макулатуры и обменяли 2,5 тонны вторсырья на крупномерные деревья. Для повышения качества жизни омичей предприятие регулярно проводит экологические акции в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».