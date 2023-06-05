34% работодателей в Омской области интересуются семейным положением соискателей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области более трети работодателей (34%) в ходе собеседований интересуются семейным положением соискателей, а также спрашивают, есть ли у них планы завести детей. Примечательно, что подобные вопросы задают как женщинам, так и мужчинам.

Как следует из данных аналитиков hh.ru, примерно 25% опрошенных работодателей заявили, что спрашивают об этом в зависимости от уровня должности, на которую претендует кандидат. Еще 33% подобные вопросы не задают.

Почти половина компаний (48%) считает, что соискателей-женщин необходимо спрашивать о семейном положении и перспективах появления у них детей. При этом 17% из них убеждены, что это обязательные вопросы на собеседовании. В 31% организаций полагают, что подобные вопросы задать можно, но они не такие обязательные.

Интересоваться семейным статусом и планам по рождению ребенка считают неправильным 43% организаций.

Что думают на этот счет сами омичи? Не против ответить на вопрос о планах на будущее и семейном статусе 70% опрошенных. Только 21% респондентов заявили, что разговаривать на такие темы на собеседовании неприемлемо.

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