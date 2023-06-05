В Омске в жаркие дни фонтаны будут работать до 23:00

Фото: 2gis.

Мэр Омска Сергей Шелест после многочисленных обращений горожан в соцсетях поручил УДХБ изменить график работы городских фонтанов. Теперь в жаркие дни их будут отключать не в 22:00, а в 23:00. Такой график был внедрен уже в минувшие выходные.

— С субботы фонтаны на бульваре Победы, Театральной площади, ул. Бударина, а также в скверах им. Дзержинского, Первомайском и 30 лет ВЛКСМ работают по удлиненному графику. Такой режим будет применяться в жаркую погоду, когда у фонтанов наиболее многолюдно, — сообщил в своем телеграм-канале градоначальник.

Отметим, в ближайшие дни аномально жаркая погода в Омской области сохранится. Столбик термометра завтра, 6 июня, поднимется до +39 градусов.

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