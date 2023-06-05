В Омской области во вторник ожидаются дождь, гроза и до +39 градусов

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омскую область к середине недели придут кратковременные дожди и гроза. Аномально жаркая погода при этом регион не покинет: в дневные часы воздух прогреется вплоть до +39 градусов.

Так, сегодня, 5 июня, днем воздух столбик термометра покажет до +33...+38 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 6 июня, ночью от +17 до +22 градусов и без осадков. Днем будет жарко — от +34 до +39 градусов. Местами по Омской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный до 7-12 метров в секунду.

В среду, 7 июня, погода в Омске и области почти не изменится, разве дожди принесут приятную свежесть. Так, ночью термометр покажет +18...+23 градусов. Днем будет до +33...+38 градусов, а местами до +26...+31 градуса. В течение суток ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 метров в секунду.

Отметим, местами по территории Омской области по 8 июня сохранится опасное явление — 5 класс горимости. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

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