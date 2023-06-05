В Омске фекалиями затапливает подъезд трехэтажки на 5-й Кордной

Фото: скриншот видео, предоставленного пабликом «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

В Омске вода из канализации канализации затопила подвал и подъезд дом № 27 по улице 5-й Кордной в Октябрьском округе. По словам одного из жильцов, подобная ситуация происходит раз в полгода. Потоп омич снял на видео.

— Такая ситуация третий день. К нам никто не приезжает. Вода идет вся в квартиру. У меня в ванной пол намокает. Ужасный запах, мошки, мухи, — говорит автор ролика.

По словам мужчины, в управляющей компании звонки либо игнорируют, либо направляют в водоканал. В водоканале говорят, чтобы жильцы обращались в управляющую компанию.

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