Омск оказался в тройке российских городов, где значительно «упала» средняя цена на новостройки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омск стал одним из трех городов-миллионников, где значительно снизилась средняя цена на новое жилье. Такая информация появилась в «РБК-Недвижимость». Издание опирается на аналитические данные компании «Бест-Новострой».

В Омске с начала этого года средняя цена снизилась на 7%. Так, купить новую квартиру в среднем можно за 6,2 миллиона рублей. В Краснодаре этот процент составил 7,3%. Там приобрести новое жилье можно за 6,7 миллиона рублей. Самое большое снижение цен зафиксировано в Воронеже – на 7,6%. Там новые квартиры подешевели до 4,9 миллиона рублей.

Однако такое снижение цен аналитики связывают с уменьшением средней площади выставляемых на продажу квартир.

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