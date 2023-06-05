В Омской области 39-летний мужчина вышел из санатория и пропал

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омской области разыскивают 39-летнего мужчину, который в ночь со 2 на 3 июня вышел с территории санатория «Коммунальник» в Красноярке и не вернулся.

Был одет в теплую кофту, темные штаны и черные ботинки. Приметы пропавшего не сообщаются.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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