Виталий Хоценко поручил главам районов Омской области больше общаться с местными жителями

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 4 июня, на оперативном совещании временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко поручил главам муниципальных районов регулярно проводить встречи с жителями и оказать помощь волонтерам СВО, занимающимся изготовлением маскировочные сети

Ранее глава региона в ходе рабочих поездок в Марьяновский и Азовский районы познакомился с неравнодушными местными жителями, организовавшими производство маскировочных сетей. Сети один из самых важных расходных материалов в зоне СВО

— На встрече с жителями Азовского района был поднят вопрос об оказании содействия волонтерам, которые занимаются изготовлением маскировочных сетей для использования в зоне специальной военной операции и других необходимых для наших бойцов вещей, в приобретении расходных материалов. В связи с этим прошу глав муниципалитетов взять данный вопрос на личный контроль и организовать на постоянной основе оказание такой помощи инициативным гражданам, привлечь к этой работе бизнес, — поручил Виталий Хоценко.

Координировать работу по помощи волонтерам будет зампред правительства Омской области Алексей Ромахин

Виталий Хоценко поручил главам муниципальных районов проводить на регулярной основе встречи с местными жителями. Сам глава региона в каждой из рабочих поездок по районам уделял общению с жителями по несколько часов. По словам Хоценко, у людей есть запрос на общение с представителями власти.

— Есть большой запрос на общение людей с представителями власти. Уважаемые главы, прошу как минимум раз в месяц в районном центре проводить сходы, организовывать выездные встречи. Нужно открыто общаться с людьми, — отметил Хоценко.