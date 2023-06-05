Омские врачи спасли 10-летнюю девочку, которая чуть не умерла от сепсиса

Фото: минздрав Омской области
От сепсиса чуть не умерла 10-летняя девочка. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.
Ребенок поступил к врачам с жалобами на длительный насморк, заложенность носа, повышение температуры и отечность век левого глаза.
При проведении диагностики оказалось, что у ребенка осложнения – абсцесс левой орбиты с риском утраты зрения и развитием сепсиса.
–Вскрыт и дренирован абсцесс орбиты, санированы все пазухи слева. Ребенок получил антибактериальное, противовоспалительное, местное лечение, физиолечение. На 28-е сутки была выписана без жалоб в удовлетворительном состоянии. Пазухи санированы полностью, орбитальные симптомы купированы, зрение восстановлено, – рассказала ведущий оперирующий ЛОР-хирург ГДКБ № 3 Юлия Калугина.
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