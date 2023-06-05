Виталий Хоценко призвал местную власть открыто общаться с жителями Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Открыто общаться с жителями Омской области призвал местную власть врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

- После посещения районов обратил внимание на большой запрос на общение людей с представителями власти. Поручил главам муниципальных образований не реже одного раза в месяц проводить сходы и организовывать выездные встречи. Нужно открыто общаться с людьми, - написал глава региона.

Он также подчеркнул, что распорядился о проведении ежемесячных сходах граждан, а также на необходимость более плотной работы с волонтерами, - которые трудятся на благо СВО.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru