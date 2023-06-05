Аттракционы будут работать в омских парках лишь с 17:00

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Беспрецедентный случай, когда омские парки переводят работу аттракционов на вечерний режим. Об этом заявляет дирекция учреждения

Из-за аномальной жары все карусели приостановят, их запуск будет производиться ежедневно после 17:00. Поэтому 5 и 6 июня покататься на аттракционах можно с 5 до 9 вечера.

- Дорогие гости нашего парка! В связи с высокой температурой окружающей среды 05.06.23 и 06.06.23 аттракционы в Парке имени 30-летия ВЛКСМ будут работать с 17:00 до 21:00. Старайтесь избегать длительного нахождения под открытым воздействием солнечных лучей во избежание получения теплового удара, - говорится в официальном паблике парка.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, до среды в Омске дневная температура будет превышать +37 градусов в тени.

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