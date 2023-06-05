«Омскводоканал» отключит воду жителям двух округов 6 и 7 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
6 и 7 июня жителям двух округов воду отключит «Омскводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе компании
Ограничения связаны с тем, что сотрудники ресурсоснабжающей организации будут проводить врезку водопровода на территории Кировского и Октябрьского округов.
Ознакомиться со списком адресов, где будет отсутствовать вода, можно на сайте компании.
Между тем, по прогнозам синоптиков, во вторник и среду в Омской области столбик термометра будет подниматься до +37 градусов.
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