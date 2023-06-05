250 советников директоров школ со всей России приедут в Омска на обучение по профпрограмме

Фото: Олег УКЛАДОВ
На обучение по профпрограмме в Омска на обучение приедут 250 советников директоров школ со всей России. Об этом сообщает пресс-служба ОмГПУ.
Мероприятие продлится несколько дней - с 5 по 9 июня. Оно приурочено приурочено к Году педагога и наставника.
- Пять дней с педагогами будут работать преподаватели ОмГПУ, региональные эксперты, представители Российского общества «Знание», ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек». Кроме того, обучающимся расскажут о психологических аспектах работы с детским коллективом. Также дадут советы по организации и развитию детского самоуправления, - прокомментировали в вузе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru