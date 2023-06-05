250 советников директоров школ со всей России приедут в Омска на обучение по профпрограмме

Фото: Олег УКЛАДОВ

На обучение по профпрограмме в Омска на обучение приедут 250 советников директоров школ со всей России. Об этом сообщает пресс-служба ОмГПУ.

Мероприятие продлится несколько дней - с 5 по 9 июня. Оно приурочено приурочено к Году педагога и наставника.

- Пять дней с педагогами будут работать преподаватели ОмГПУ, региональные эксперты, представители Российского общества «Знание», ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек». Кроме того, обучающимся расскажут о психологических аспектах работы с детским коллективом. Также дадут советы по организации и развитию детского самоуправления, - прокомментировали в вузе.

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