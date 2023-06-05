Гусеницы непарного шелкопряда обнаружены в лесах Омского района

Фото: ГУЛХ по Омской области
В лесах Омского района обнаружены гусеницы непарного шелкопряда. об этом сообщили подписчики группы «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
- Утро в лесу. Хорошо. Тепло. Птички с песнями. И, как говорится, опять, ненасытные твари, - пишет автор публикации.
Напомним, эта напасть ежегодно терроризирует жителей районов области, а также поедает зеленые растения. Из-за этих насекомых исчезают леса. Гусеница уничтожают листья. Управление лесоохраны в этом году займётся «потравкой» лесов в 9 районах области.
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